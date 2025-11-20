Луврда 2026 йил охиригача 100 та видеокамера ўрнатилади
ASTANA. Kazinform – Франция Миллий Ассамблеясида сўзлаган Лувр музейи директори Лоран де Кар 2026 йил охиригача музей ҳудудида 100 та видеокузатув камераси ўрнатилишини маълум қилди, деб хабар беради BBC.
Франциянинг БФМ телеканали маълумотларига кўра, камера ўрнатилиши Лувр маъмурияти ўғирликдан кейин эълон қилинган хавфсизликни кучайтириш бўйича 20 та чора-тадбирлар дастурининг бир қисмидир.
Дастур доирасида Лувр ҳудудида полиция бўлими очилади, музей доирасида хавфсизлик бўйича координатор лавозими жорий этилади.
Эслатиб ўтамиз, Луврдаги ўғирлик 19 октябрда эрталаб содир бўлган. Жиноятчилар етти дақиқа ичида 88 миллион еврога яқин заргарлик буюмлари ва қимматбаҳо тошларни ўғирлаб кетишган. Орадан бир ҳафта ўтиб, бир неча гумондор қўлга олинган.
Воқеадан сўнг музей залларининг учдан бирига яқинида видеокамералар ўрнатилмагани, мавжуд сигнализация тизими ишга туширилмагани маълум бўлди.
Бундан ташқари, ўғирликдан бир ой ўтиб, икки бельгиялик блогер яна бир бор Лувр хавфсизлик хизматларини алдаб, ҳимоя тизимининг заифлигини фош қилди.