Лувр музейи ходимлари иш ташлашни қайта бошлайдилар
ASTANA. Kazinform – Франциядаги машҳур Лувр музейи ходимлари 5 январь, душанба куни умумий йиғилиш ўтказдилар ва янги йилда ҳам иш ташлашни давом эттиришга қарор қилишди. Бу ҳақда Kazinform мухбири хабар берди.
Касаба уюшмаларининг маълумотларига кўра, Франция Маданият вазирлиги томонидан иш шароитларини яхшилаш бўйича таклиф қилинган чоралар етарли эмас.
2025 йил 15 декабрда музейда бўлиб ўтган йиғилишда қатнашган 400 нафар ходим бир овоздан бир кунлик иш ташлаш ўтказишга қарор қилишди. Баъзилар ҳатто муддатсиз иш ташлашни таклиф қилишди.
Натижада, музей 16 декабрь куни ташриф буюрувчилар учун ёпилди. 17 декабрь куни Лувр қайта очилди, бироқ фаолияти чекланган ҳолда. 19 декабрь куни музей ходимлари иш ташлашни вақтинча тўхтатдилар.
Le Parisien газетасининг хабар беришича, Лувр ходимлари музейнинг бошқарув усулларига қарши норозилик билдирмоқдалар. Хусусан, сўнгги ойларда содир бўлган бир қатор нохуш ҳодисалар, жумладан, октябрь ойида Аполлон галереясининг талон-тарож қилиниши норозиликларни кучайтирди.
Ходимлар музей заллари ходимлар етишмаслиги, техник муаммолар ва бинонинг умумий ҳолати туфайли белгиланган вақтдан анча кеч ёпилишидан норози.
Улар, шунингдек, ташриф буюрувчиларга сифатли ва тинч хизмат кўрсатишга тўсқинлик қилаётган "ортиб бораётган иш ҳажми, тобора қаттиқ бошқарув усуллари ва қарама-қарши кўрсатмалар"га дуч келаётганликларини айтишмоқда.
Учта CGT, CFDT ва Sud касаба уюшмаси томонидан чақирилган йиғилишда иштирокчилар музейдаги иш шароитларига норозилик сифатида иш ташлашни қайта бошлаш учун бир овоздан овоз беришди. Музей ҳозирда "қисман очиқ".