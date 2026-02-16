Қуёш чақнашидан кейин Ерда магнит бўрони бўлди
ASTANА. Кazinform — 15 февраль куни Ерда ойнинг иккинчи магнит бўрони бошланди, у икки кунгача давом этиши мумкин. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси хабар берди.
Бу ҳодиса Ернинг рўпарасида жойлашган Қуёшдаги катта тож тешиги туфайли юзага келган.
Хабар қилинишича, биринчи бўрон 5 февралда қайд этилган. Умуман олганда, 2026 йил қишининг охирги ойи тинч ўтмоқда. Аввалроқ, январь ойи магнит бўронлари бўлган кунлар сони бўйича 10 йиллик рекорд ўрнатгани, фаолликнинг катта қисми ойнинг иккинчи ярмида содир бўлгани ҳақида хабар берилган эди.
Шунингдек, 15 февралда бошланган геомагнит бузилишлар даври икки кунгача давом этиши мумкинлиги маълум бўлди, аммо унинг таъсири бир хил бўлмайди: тўлқинлар ва қисқа муддатли бўронлар нисбатан тинч "яшил" даврлар билан алмашиниб туради.
Шуни таъкидлаш керакки, кучли геомагнит бўронлар сунъий йўлдошлар, навигация тизимлари, радиоалоқа, электр узатиш линияларида узилишларга олиб келиши мумкин, шунингдек, об-ҳавога сезгир одамларнинг фаровонлигига таъсир қилиши мумкин.
Йил бошидан бери биз магнит бўронлари 3 январь, 11 январь, 20 январь ва 5 февраль кечалари қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик. Бу бутун 25 кунлик циклдаги ва 2017 йил сентябридан бери энг юқори кўрсаткичдир.