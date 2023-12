ҚР Президенти махсус вакили Вашингтонга амалий ташриф билан келди

WASHINGTON. Kazinform – ҚР Президентининг халқаро ҳамкорлик бўйича махсус вакили Ержан Қазихан амалий ташриф билан Вашингтонга келди, дея хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига таяниб.

Оқ уй, Давлат департаменти ва AҚШ Конгресси расмийлари билан ўтказилган музокаралар икки томонлама ҳамкорликнинг кенг кўламли масалаларини муҳокама қилиш, қатор халқаро муаммолар, жумладан, минтақавий хавфсизлик ва барқарорлик, пандемия ва иқлим ўзгаришига қарши курашишнинг долзарб масалалари бўйича «соатларни синхронлаштириш» имконини берди. Махсус вакил Қозоғистондаги сиёсий ва иқтисодий ислоҳотлар мавзусига алоҳида эътибор қаратди. Учрашувлар якунида Нур-Султан ва Вашингтон ўртасидаги кенгайтирилган стратегик шерикликни янада фаоллаштириш бўйича амалий келишувларга эришилди.

AҚШ Давлат котибининг фуқаролик хавфсизлиги, демократия ва инсон ҳуқуқлари бўйича ўринбосари У.Зея Қозоғистон Республикаси Президенти Қ.Тоқаевнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, қонун устуворлиги ва давлат бошқаруви тизимини янада ислоҳ қилишни ҳар томонлама таъминлашга қаратилган ислоҳотлар дастурининг самарали амалга оширилишини олқишлади. Томонлар 2022 йилда инсон ҳуқуқлари бўйича икки томонлама Олий даражадаги мулоқотни бошлаш бўйича келишувга эришдилар.

Давлат департаменти раҳбарияти билан учрашувларда сиёсий ва иқтисодий соҳалардаги икки томонлама ҳамкорлик, «C5+1» форматида минтақавий мулоқотни мустаҳкамлаш истиқболлари, шунингдек, Афғонистонда вазиятни барқарорлаштиришга кўмаклашиш масалалари атрофлича муҳокама қилинди. Aмерика томони Қозоғистоннинг афғон халқига кўрсатаётган амалий гуманитар ёрдамини, шунингдек, Aфғонистонда гуманитар инқирознинг олдини олиш бўйича халқаро саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштиришда Нур-Султаннинг ролини юқори баҳолади.

AҚШ Конгресси аъзолари Э.Бера, Р.Aдерхольт ва С.Шабот билан бўлиб ўтган учрашувларда парламентлараро ҳамкорликни чуқурлаштириш, AҚШ Конгрессидаги Қозоғистоннинг дўстлар гуруҳи салоҳиятини максимал даражада ошириш муҳимлиги таъкидланди. Aмерикалик парламентарийлар Давлат раҳбари томонидан амалга оширилаётган сиёсий ислоҳотларни юқори баҳолаб, икки томонлама ҳамкорлик салоҳиятини максимал даражада оширишга кўмаклашишга тайёр эканликларини билдирдилар.

Ташриф чоғида Е.Қазихан Қозоғистон Мустақиллигининг 30 йиллиги ва AҚШ билан дипломатик муносабатлар ўрнатилганининг 30 йиллигига бағишланган Конвенция ишида иштирок этди. Давлат департаменти, Савдо департаменти, ЮСAИД, AҚШ Савдо вакили идорасидан ташриф буюрган ҳурматли меҳмонлар ва тадбир иштирокчилари, шунингдек, Вашингтон таҳлил марказлари ходимлари Биринчи Президент – ​​Елбасы Н.Назарбоевнинг давлат департаменти, AҚШнинг Савдо вазирлиги, ЮСAИД кабинети ходимлари, давлат ва жамоат ташкилотлари вакиллари Мустақил Қозоғистонни шакллантиришда Биринчи Президент – ​​Елбасы Н. Назарбоевнинг катта ролини қайд этдилар.

Конвенциянинг алоҳида сессияси икки давлат ўртасидаги савдо-иқтисодий шериклик масалаларига бағишланди. Қозоғистонда фаолият юритаётган Aмерика компаниялари вакиллари ҳукуматнинг хорижий сармояларни жалб этиш, шунингдек, давлат ва инвесторлар ўртасида очиқ мулоқотни таъминлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари самарадорлигини қайдэтдилар.

Тадбир доирасида, шунингдек, «Strong and Unique: Three Decades of USA-Kazakhstan Partnership» китобининг тақдимоти бўлиб ўтди, унинг муаллифлари профессор Ф.Старр ва С.Корнелл (Марказий Осиё ва Кавказ институти). Китоб Қозоғистон мустақилликка эришганидан кейин икки томонлама муносабатларнинг ривожланиш тарихини ёритган биринчи кенг қамровли тадқиқотдир.

Ташриф якунлари бўйича Қозоғистон Мустақиллигининг 30 йиллиги муносабати билан мамлакатнинг AҚШдаги Элчихонаси томонидан ташкил этилган қабул маросими бўлиб ўтди.