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    09:09, 07 Ноябр 2021 | GMT +6

    ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев бокс бўйича жаҳон чемпионати ғолибларини табриклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонлик боксчиларни бокс бўйича жаҳон чемпионатидаги ғалаба билан табриклади, деб хабар беради Kazinform.

    «Бокс бўйича жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритган Темиртас Жусипов ва Сакен Бибосинов, кумуш медални қўлга киритган Маҳмуд Сабирхан ва Серик Темиржанов ҳамда миллий терма жамоа сардори, бронза медали соҳиби Абилайхан Жусиповни чин қалбимдан табриклайман! Ватан шарафини ҳимоя қилган йигитларимизга муваффақиятлар тилайман!», – деб ёзди Қозоғистон Президенти Тwitterда.




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