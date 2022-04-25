16:52, 25 Апрел 2022 | GMT +6
ҚР Президент таниқли иқтисодчи Жақсибек Қулекеевни қабул қилди
NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев таниқли иқтисодчи Жақсибек Қулекеевни қабул қилди, дея хабар бермоқда Kazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.
Президентга жаҳон геосиёсий инқирози шароитида миллий иқтисодиётни ривожлантириш, шунингдек, нефт-газ секторининг ролини кучайтириш таклиф этилди.
Шунингдек, таниқли иқтисодчи ва жамоат арбоби Жақсибек Қулекеев ҳам Қасим-Жомарт Тоқаевга мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш истиқболлари ҳақидаги фикрларини айтиб ўтди.