OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:52, 25 Апрел 2022 | GMT +6

    ҚР Президент таниқли иқтисодчи Жақсибек Қулекеевни қабул қилди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев таниқли иқтисодчи Жақсибек Қулекеевни қабул қилди, дея хабар бермоқда Kazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.

    Президентга жаҳон геосиёсий инқирози шароитида миллий иқтисодиётни ривожлантириш, шунингдек, нефт-газ секторининг ролини кучайтириш таклиф этилди.

    Шунингдек, таниқли иқтисодчи ва жамоат арбоби Жақсибек Қулекеев ҳам Қасим-Жомарт Тоқаевга мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш истиқболлари ҳақидаги фикрларини айтиб ўтди.

    Теглар:
    Қабул Ақорда Қозоғистон Президенти Асосий янгилик
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!