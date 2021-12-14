15:43, 14 Декабр 2021 | GMT +6
ҚР Мустақиллигининг 30 йиллиги муносабати билан Венгрияда почта маркаси муомалага чиқарилди
BUDAPEST. Kazinform – Қозоғистон Республикасининг Венгриядаги элчихонаси Венгрия почтаси билан биргаликда ва фахрий консул кўмагида Қозоғистон Мустақиллигининг 30 йиллиги муносабати билан юбилей почта маркасини муомалага чиқарди. Бу ҳақда Kazinform ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизматига таяниб хабар беради.
Венгрия почта маркасида Қозоғистон Мустақиллигининг 30 йиллиги логотипи тасвирланган. Почта маркалари элчихонанинг кундалик ёзишмаларида, шунингдек, сувенирларда қўлланилади.
Юбилейнинг биринчи нусхалари Венгрия ҳукумати вакиллари, фан ва маданият вакиллари, жамоат арбоблари, шунингдек, маҳаллий коллекционерлар – филателистларга топширилади.
Қозоғистон элчихонаси ташаббуси билан штамп чиқаришни амалга оширишда филателия тамойиллари ва Венгрия почтаси стандартлари инобатга олинган.