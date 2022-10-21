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    11:06, 21 Октябр 2022 | GMT +6

    Қозоғистоннинг Швейцария, Австрия ва Сингапурдаги элчилари тайинланди

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    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Президенти ташқи сиёсат департаментида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    - Алибек Асетули Бақаев Қозоғистон Республикасининг Австрия Республикасидаги Фавқулодда ва мухтор элчиси, Қозоғистон Республикасининг Вена шаҳридаги халқаро ташкилотлардаги доимий вакили этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Швейцария Конфедерациясидаги Фавқулодда ва мухтор элчиси, Қозоғистон Республикасининг Лихтенштейн Князлигида, Ватикан давлатидаги, Қуддус, Родос ва Мальтадаги Суверен Ҳарбий Госпиталлар ордени бўйича Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимидан озод этилди;

    - Қайрат Асаниазули Саржанов Қозоғистон Республикасининг Швейцария Конфедерациясидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди;

    - Асқар Сейдахметули Қуттиқадам Қозоғистон Республикасининг Сингапур Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди.

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