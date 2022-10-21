Қозоғистоннинг Швейцария, Австрия ва Сингапурдаги элчилари тайинланди
- Алибек Асетули Бақаев Қозоғистон Республикасининг Австрия Республикасидаги Фавқулодда ва мухтор элчиси, Қозоғистон Республикасининг Вена шаҳридаги халқаро ташкилотлардаги доимий вакили этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Швейцария Конфедерациясидаги Фавқулодда ва мухтор элчиси, Қозоғистон Республикасининг Лихтенштейн Князлигида, Ватикан давлатидаги, Қуддус, Родос ва Мальтадаги Суверен Ҳарбий Госпиталлар ордени бўйича Фавқулодда ва Мухтор элчиси лавозимидан озод этилди;
- Қайрат Асаниазули Саржанов Қозоғистон Республикасининг Швейцария Конфедерациясидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди;
- Асқар Сейдахметули Қуттиқадам Қозоғистон Республикасининг Сингапур Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди.