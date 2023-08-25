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    17:45, 25 Август 2023 | GMT +6

    Қозоғистоннинг Беларусь ва Вьетнамдаги элчилари тайинланди

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    ASTANA. Kazinform – ҚР Президентининг фармони билан Қозоғистон Республикасининг Беларусь Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси ҳамда Қозоғистон Республикасининг Вьетнам Социалистик Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси тайинланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    Байжанов Ерлан Сапар ули Қозоғистон Республикасининг Беларусь Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси, бир вақтнинг ўзида МДҲ Низом органларидаги доимий вакили этиб тайинланди.

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    Қасим-Жомарт Тоқаев Тайинлов Ақорда Қозоғистон Президенти
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