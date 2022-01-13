16:18, 13 Январ 2022 | GMT +6
Қозоғистонликларни мамлакатга қайтариш учун репатриация рейслари жўнатилди
NUR-SULTAN. Kazinform – 7 январдан бошлаб Нур-Султан ва Қозоғистоннинг бошқа шаҳарларида авиақатновлар тикланди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистондаги аксилтеррор операцияси ҳақидаги расмий маълумотни берувчи Telegram-каналига таяниб.
Алматидан парвозлар 13 январдан бошланди. Жами 7-12 январ кунлари 178 та халқаро ва 343 та маҳаллий рейслар амалга оширилди.
Истанбул, Анталия, Дубай, Шаржа, Киев, Москва, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Франкфурт, Тошкент, Кутаиси ва Мальдив, Пхукет, Коломбо, Анталия, Тбилиси, Боку ва Гоадан репатриация рейслари билан 7855 нафар йўловчи учиб келди.