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    16:18, 13 Январ 2022 | GMT +6

    Қозоғистонликларни мамлакатга қайтариш учун репатриация рейслари жўнатилди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – 7 январдан бошлаб Нур-Султан ва Қозоғистоннинг бошқа шаҳарларида авиақатновлар тикланди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистондаги аксилтеррор операцияси ҳақидаги расмий маълумотни берувчи Telegram-каналига таяниб.

    Алматидан парвозлар 13 январдан бошланди. Жами 7-12 январ кунлари 178 та халқаро ва 343 та маҳаллий рейслар амалга оширилди.

    Истанбул, Анталия, Дубай, Шаржа, Киев, Москва, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Франкфурт, Тошкент, Кутаиси ва Мальдив, Пхукет, Коломбо, Анталия, Тбилиси, Боку ва Гоадан репатриация рейслари билан 7855 нафар йўловчи учиб келди.

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