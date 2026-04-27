Қозоғистонликлар май ойида неча кун дам олади
ASTANA. Kazinform – 2026 йил май ойида қозоғистонликлар байрам ва оддий дам олиш кунларини ҳисобга олган ҳолда 14 кун дам оладилар, деб хабар беради Kazinform.
Ушбу жадвал бир нечта миллий ва диний байрамларга, шунингдек, дам олиш кунларининг қайта режалаштирилишига асосланган.
Биринчи қўшимча дам олиш куни 1 май - Қозоғистон халқининг бирлиги куни бўлиб, бу йил жума кунига тўғри келади. Бу беш кунлик иш ҳафтасида уч кунлик дам олиш кунларини яратади.
Кейинги дам олиш кунлари 7 ва 9 май байрамлари билан боғлиқ. Ватан ҳимоячилари куни пайшанбага, Ғалаба куни эса шанбага тўғри келади. Шунинг учун 9 май дам олиш куни 11 май душанба кунига кўчирилди ва бу яна бир узайтирилган дам олиш даврини таъминлайди.
2026 йилда чоршанбага тўғри келадиган Қурбон ҳайити шарафига 27 май куни қўшимча дам олиш куни ҳам режалаштирилган.
Шундай қилиб, байрамлар ва қайта режалаштириш туфайли, беш кунлик иш ҳафтасида май ойидаги дам олиш кунларининг умумий сони 14 тага етади, бу эса уни дам олиш кунлари учун йилнинг энг гавжум ойларидан бирига айлантиради.