Қозоғистонлик ўқувчилар Хитойда робототехника бўйича ўтказилган чемпионатда нуфузли совринга эга бўлди

ASTANА. Кazinform - 18-19 май кунлари Шанхайда FIRST Tech Challenge жаҳон робототехника лигаси доирасида The CaoLu Cup Teenage Robot Design and Build Invitational Tournament ёпиқ миллий чемпионати бўлиб ўтди. Унда Хитойдан 300 га яқин кучли робототехниклар ва Қозоғистондан таклиф этилган “Тенгри” жамоаси иштирок этди.