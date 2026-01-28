Қозоғистонлик ўқитувчи дунёдаги энг яхши ўқитувчилар қаторида
ALMATY. Kazinform – Алматидаги 95-сонли мактаб-лицейнинг кимё ўқитувчиси Татьяна Белоусова Global Teacher Prize 2025–2026 халқаро танлови натижаларига кўра дунёнинг энг яхши 50 ўқитувчиси қаторига кирди. Бу ҳақда Таълим-маориф вазирлиги хабар берди.
2025 йилда танловга 130 дан ортиқ мамлакатдан бир неча минг ариза келиб тушди. Таълим соҳасига қўшган ҳиссаси ва юқори профессионал даражасини намойиш этган 50 нафар ўқитувчи финал босқичига танлаб олинди.
Global Teacher Prize таълим соҳасидаги энг нуфузли халқаро мукофотлардан бири ҳисобланади ва ҳар йили ўқувчилар ва таълим ҳамжамиятига сезиларли таъсир кўрсатган ўқитувчиларни тақдирлайди.
Финалчиларни тақдирлаш маросими 2026 йил 1-5 февраль кунлари Дубайда бўлиб ўтадиган Халқаро таълим форуми доирасида ташкил этилади.
Қозоғистонлик ўқитувчининг ушбу ютуғи мамлакатдаги ўқитувчиларни тайёрлаш тизимининг сифатини ва таълим соҳасининг барқарор ривожланиш даражасини намойиш этади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Алматидаги 95-сонли мактаб-лицейнинг кимё ўқитувчиси Татьяна Белоусовани Global Teacher Prize халқаро танлови натижаларига кўра дунёнинг энг яхши 50 нафар ўқитувчиси қаторига киритилгани билан табриклади.