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    22:09, 19 Апрел 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик курашчи Алимхан Сиздиқов Осиё чемпиони бўлди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон спорт курашлари бўйича Осиё чемпионатида илк «олтин»ни қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Olympic.kzга таяниб.

    130 кг вазн тоифасидаги Алимхан Сиздиқов финалда жанубий кореялик спортчи Ким Минсокни мағлубиятга учратди.

    Бунгача у чорак финалда Роман Кимни, ярим финалда япониялик Арато Сонадани мағлуб этганди.

    Шу тариқа, Қозоғистон терма жамоаси Осиё чемпионатининг биринчи кунини битта олтин, учта кумуш ва битта бронза медали билан якунлади.

    Эслатиб ўтамиз, Осиё чемпионатида Аманғали Бекболатов (55 кг), Мирамбек Айнағулов (63 кг), Мақсат Ережепов кумуш, Нурсултоан Турсунов (87 кг) бронза медалларини қўлга киритган эди.


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