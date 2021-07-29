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    15:10, 29 Июл 2021 | GMT +6

    Қозоғистонлик боксчи Токио Олимпиадасини ғалаба билан бошлади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Абилхан Аманқул Токиодаги Олимпия ўйинларини ғалаба билан бошлади, деб хабар беради Kazinform Olympic.kzга таяниб.

    75 кг вазндаги Аманқул ўзбекистонлик Фанат Қаҳромонов билан куч синашди. Жангнинг биринчи раундида ҳакамлар ғалабани ўзбекистонлик боксчига тақдим этишди.

    Аммо иккинчи раундда Абилхан тезда йиғилиб, рақибини нокаутга учратди ва ғалабани қўлга киритди.

    ФОТО: Женис Исқабай, Қозоғистон МОҚ


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