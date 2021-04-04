15:22, 04 Апрел 2021 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчи рақибини 70 сония ичида нокаут қилди
DÝBAI. Kazinform – Дубай шаҳридаги Caesars Palace Dubai аренада профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтди. Қозоғистонлик боксчи Турсинбай Қулахмет (2-0, 1 КО) WBC International чемпиони белбоғини ҳимоя қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга асосланиб.
У венесуэлалик Эбер Рондон (20-0, 13 КО) билан чемпионлик жангини ўтказди. Жанг 10 раунд давом этиши кутилганди. Натижада биринчи раундда Турсинбай Қулахмет рақибини нокаутга учратди. Унинг олдида Эбер Рондон бир марта нокдаун ҳолатига тушиб қолди. Қозоғистонлик боксчига ғалаба қозониш учун атиги 70 сония керак бўлди.
Шу тариқа, Турсинбай Қулахмет профессионал боксдаги карьерасидаги иккинчи ғалабасига эришди. Ва Рондон учун бу спортдаги биринчи мағлубият.
Эслатиб ўтамиз, Турсинбай Қулахмет ўтган йилнинг ноябрь ойида британиялик боксчи Маколей Макгоуэнни (14-2-1, 3 КО) мағлубиятга учратиб, WBC камарини қўлга киритганди.