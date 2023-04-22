10:33, 22 Апрел 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчи Даулет Даукенов WBC чемпионлиги учун жангда ғалаба қозонди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Даулет Даукенов (11-2, 5 КО) Оломоуц (Чехия) шаҳрида бўлиб ўтган бокс мусобақасида иштирок этди. Бу ҳақда Kazinform Sports.kz сайтига таяниб хабар беради.
Даукенов никарагуалик Робин Самора (19-19, 9 КО) билан жанг қилди. Ярим енгил вазн тоифасидаги баҳс 8 раундга мўлжалланган эди. Ғолиб спортчи МДҲ, Славян ва Болтиқбўйи мамлакатлари бокс бюросининг иккинчи даражали WBC камарини олади. Учрашув ҳакамлар қарорига кўра қозоғистонлик спортчига насиб этди.
Шу тариқа, Даулет Даукенов профессионал боксдаги фаолиятидаги 12-ғалабасини қўлга киритди ва иккинчи даражали WBC камарини қўлга киритди. Самора профессионал рингда 20-марта мағлуб бўлди.