Қозоғистонда энг қиммат ва энг арзон чой қаерда
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюроси Қозоғистондаги чой нархи ва унинг асосий етказиб берувчилари кимлар эканлигини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Статистик маълумотларга кўра, март ойида Қозоғистонда бир килограмм қора чой ўртача 5 846 тенгедан сотилган.
"Ўтган йил март ойига нисбатан чой нархи ўртача 6,9% га ошди. Қозоғистонликлар ўртача 250 граммлик чой пакети учун тахминан 1462 тенге тўлайдилар», - дейилади хабарда.
Ҳудудлар бўйича бюронинг аниқлик киритишича, қора чойнинг энг паст нархи Семейда кузатилган - бир кг учун 5 300 тенге. Март ойида энг қиммат чой Чимкентдаги чакана савдо дўконларида сотилган – 6 747 тенге/кг.
Юқори нархлар қуйидаги ҳудудларда ҳам қайд этилган:
- Атирау (6338 тенге/кг),
- Қарағанди (6216 тенге/кг),
- Қизилўрда (6069 тенге/кг).
Бошқа шаҳарларда ўртача нарх кг учун 5 400 дан 5 900 тенгегача.
Статистик маълумотларга кўра, ҳар бир киши учун чой истеъмоли ойига ўртача 100 граммни ташкил этади.
"Кения чойнинг асосий етказиб берувчиларидан бири ҳисобланади. У импорт қилинган маҳсулотларнинг қарийб 40% ни ташкил этади. Энг катта ҳажмлар ҳам Ҳиндистон ва Хитойдан импорт қилинади", - дейилади Миллий статистика бюроси хабарида.