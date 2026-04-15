    20:36, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда энг қиммат ва энг арзон чой қаерда

    ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюроси Қозоғистондаги чой нархи ва унинг асосий етказиб берувчилари кимлар эканлигини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.

    шай
    Фото: freepik.com

    Статистик маълумотларга кўра, март ойида Қозоғистонда бир килограмм қора чой ўртача 5 846 тенгедан сотилган.

    "Ўтган йил март ойига нисбатан чой нархи ўртача 6,9% га ошди. Қозоғистонликлар ўртача 250 граммлик чой пакети учун тахминан 1462 тенге тўлайдилар», - дейилади хабарда.

    Ҳудудлар бўйича бюронинг аниқлик киритишича, қора чойнинг энг паст нархи Семейда кузатилган - бир кг учун 5 300 тенге. Март ойида энг қиммат чой Чимкентдаги чакана савдо дўконларида сотилган – 6 747 тенге/кг.

    Юқори нархлар қуйидаги ҳудудларда ҳам қайд этилган:

    • Атирау (6338 тенге/кг),
    • Қарағанди (6216 тенге/кг),
    • Қизилўрда (6069 тенге/кг).

    Бошқа шаҳарларда ўртача нарх кг учун 5 400 дан 5 900 тенгегача.

    Статистик маълумотларга кўра, ҳар бир киши учун чой истеъмоли ойига ўртача 100 граммни ташкил этади. 

    "Кения чойнинг асосий етказиб берувчиларидан бири ҳисобланади. У импорт қилинган маҳсулотларнинг қарийб 40% ни ташкил этади. Энг катта ҳажмлар ҳам Ҳиндистон ва Хитойдан импорт қилинади", - дейилади Миллий статистика бюроси хабарида.

    Ляззат Сейданова
