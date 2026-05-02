Қозоғистонда уй хўжаликлари қандай даромад топади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда 2025 йил учун уй хўжаликлари ишлаб чиқариш фаолияти бўйича статистик тадқиқот натижалари умумлаштирилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Сўровнома ҳар чоракда мамлакатнинг барча ҳудудларида, жумладан, республика аҳамиятига эга шаҳарларда ўтказилди. Танлов 11 700 та хонадонни қамраб олди, кейинчалик маълумотлар бутун аҳолини қамраб олиш учун кенгайтирилди.
Уй хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган истеъмол товарларининг умумий ҳажми 234,6 миллиард тенгени ташкил этди. Энг катта улуш нон ва ун, қандолат маҳсулотларига — 47,2 млрд тенге, шунингдек нонга — 34,1 млрд тенгега тўғри келди. Шунингдек, қайта ишланган сабзавотлар (33,5 млрд тенге), сут маҳсулотлари (31,5 млрд тенге) ва ҳайвон ёғи (29,0 млрд тенге) ҳам салмоқли улушни ташкил этди.
Ишлаб чиқариш таркиби жойлашувга қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Қишлоқ жойларда нон ва сут маҳсулотлари устунлик қилади, шаҳар жойларда эса қандолат ва ун маҳсулотлари қийматнинг деярли ярмини ташкил этади.
Шу билан бирга, ишлаб чиқариш харажатлари 109,8 миллиард тенгени ташкил этди, сотилган товарлар ҳажми эса атиги 10,1 миллиард тенгени ташкил этди, бу эса ўз-ўзини истеъмол қилиш учун ишлаб чиқаришнинг устунлигини кўрсатади.
Хизмат кўрсатиш соҳаси уй хўжаликлари иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди. 2025 йилда уларнинг умумий ҳажми 1,65 триллион тенгега етди, шаҳар аҳолиси 1,2 триллион тенгедан ортиқ маблағ билан таъминди. Асосий тармоқлар савдо (31,7%), транспорт хизматлари (21,9%), ҳамда қурилиш ва таъмирлаш (13,3%) эди. Шахсий хизматлар ва уй-жой ижараси ҳам катта улушни ташкил этди.
Чорвачилик соҳасида уй хўжаликлари қарийб 1 миллиард литр сут, тахминан 294 миллион дона тухум ва 45 900 тонна мол гўшти ишлаб чиқарди. Ҳайвонларни парвариш қилиш харажатлари 133,7 миллиард тенгени ташкил этди, озуқа эса асосий қисмини ташкил этди — 86,2%. Маҳсулот сотишдан тушган даромад 126,7 миллиард тенгега етди, уларнинг деярли ярми сут сотишдан тушди.
Экинчиликда уй хўжаликлари 202 600 тоннадан ортиқ картошка ва 79 300 тонна сабзавот йиғиб олдилар. Ҳосилнинг катта қисми шахсий истеъмол учун сарфланди.
Ерни қайта ишлашнинг умумий харажатлари 15,5 миллиард тенгени ташкил этди, асосий элементлар уруғлар ва кўчат материаллари (31,7%), шунингдек ерга ишлов бериш (15,7%) эди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотишдан тушган даромад 8,6 миллиард тенгега етди, пичан ва картошка етакчилик қилди.