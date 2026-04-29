Қозоғистонда ресторанлар сони ортиб бормоқда
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда фойдаланишга топширилаётган ресторанлар сони ўсиб бормоқда. I чоракда янги қурилиш якунланганидан сўнг қабул қилиш актларини 15 та ресторан олди. Бу камида етти йил давомида кўриб чиқилаётган даврнинг энг юқори кўрсаткичи ҳисобланади, деб хабар беради DATA HUB.
ҚР Миллий статистика бюроси маълумотларига асосланган ҳисоб-китобларга кўра, бу кўрсаткич 2025 йил январь-март ойларига нисбатан икки бараварга ошганидан далолат беради.
Фойдаланишга топширилган ресторанлардаги ўринлар сони жами 4,3 минг бирликни ташкил этди — бу ўтган йилга нисбатан қарийб икки баробар кўп. Сўнгги саккиз йилда I чорак учун максимал кўрсаткич қайд этилган. Шунингдек, ўринлар статистикаси ҳам янги қурилган, ҳам қайта таъмирланган объектларни ўз ичига олишини эътиборга олиш лозим. Шу сабабли фойдаланишга топширилган бир рестораннинг ўртача сиғимини аниқлаб бўлмайди — бундай ҳисоб-китоблар учун маълумотлар етарли эмас.
Ўринларнинг чораклик ишга туширилиши 2025 йилдаги юқори кўрсаткичлардан кейин ҳам юқори даражада сақланиб қолмоқда — умумий натижа бўйича бу кўрсаткич 53%га ошган. Шундай қилиб, Миллий статистика бюроси маълумотларига асосланиб, Қозоғистонда ресторан бумининг давом этиши ҳақида хулоса чиқаришимиз мумкин.
Айтиш жоиз, 4,3 минг ўриннинг умумий ҳақиқий қиймати 9,5 млрд тенге миқдорида шаклланган — бир ўрин учун ўртача 2,2 млн тенге. Ресторанларнинг фойдаланишга топширилиши расмий статистикада саккиз ҳудудда қайд этилади. Уларнинг ичида энг қиммат ўринлар Шарқий Қозоғистон (бир ўрин учун ўртача 8 млн тенге) ва Туркистон (7,9 млн тенге) вилоятларида учрайди.
Ўринлар сони бўйича етакчи Жамбул вилояти (1,2 минг), ундан кейин Алмати вилояти (1,1 минг) ва Атирау вилояти (0,7 минг). Аталган саккиз ҳудуд ичида республика аҳамиятига эга шаҳарлардан фақат Чимкент бор, у ерда янги қурилган ва қайта таъмирланган ресторанларда 0,4 минг ўрин фойдаланишга топширилган.
Шуни таъкидлаш керакки, ресторанларнинг ишга туширилишидаги ўсиш билан бир қаторда, кафеларнинг ишга туширилишидаги ўсиш ҳам давом этмоқда. Январь–март ойларида янги қурилиш натижасида пайдо бўлган шундай 21 та муассасага қабул қилиш актлари берилди. Фойдаланишга топширилган кафелардаги ўринлар сони 2,5 мингга етди (йилига +51%), шу тариқа 10 йил давомида I чорак рекорди янгиланди.