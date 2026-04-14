Қозоғистонда ким космонавт бўла олади: энг кам талаблар қандай
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда космонавт бўлиш учун номзодлар учун асосий талаблар ва зарур малакалар аниқланди. Бу ҳақда Аэрокосмик саноат қўмитаси Kazinformнинг саволига жавобан хабар берди.
Қўмита маълумотларига кўра, танловнинг биринчи босқичида номзоднинг асосий талабларга мувофиқлиги ҳисобга олинади. Яъни, номзод Қозоғистон Республикаси фуқароси бўлиши, 18 ёшдан 40 ёшгача бўлиши ва олий маълумотга эга бўлиши керак.
Ушбу талабларга жавоб берадиганлар кейинги босқичда комплекс баҳолашдан ўтадилар. Бу ерда уларнинг профессионал кўникмалари ва тажрибасига устувор аҳамият берилади.
“Номзодлардан тизимли фикрлаш, мураккаб техникаларни эгаллаш, кутилмаган вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш қобилияти, шунингдек, рақамли саводхонлик талаб этилади”, — дейилади қўмита жавобида.
Бундан ташқари, номзодлар юқори жисмоний тайёргарликка ва психологик чидамлиликка эга бўлиши керак. Улар якка ҳолда ишлашга қодир бўлиши, халқаро жамоа билан уйғун ишлаши ва хорижий тилларни билиши керак.
