Қозоғистонда қанча аёл тадбиркор бор
ASTANA. Kazinform — Бугунги кунда аёллар тадбиркорлиги иқтисодий ўсишнинг асосий нуқталаридан биридир. 2025 йилги маълумотларга кўра, Қозоғистонда бир миллиондан ортиқ аёл кичик ва ўрта бизнесни бошқаради, деб хабар беради ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги матбуот хизмати.
Вазирлик таъкидлаганидек, бу кичик ва ўрта бизнеснинг 48,1% ни ташкил қилади.
Аёллар савдо, хизмат кўрсатиш, гўзаллик саноати, умумий овқатланиш, таълим лойиҳалари, шунингдек, экологик ва ижтимоий ташаббусларни жасорат билан ривожлантиряпти. Улар барқарор, технологик ва жамоатчиликка йўналтирилган корхоналарни яратяптилар, минтақавий иқтисодиётни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиб келяптилар ва замонавий ривожланиш тенденцияларини қўллаб-қувватлаяптилар.
ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги кўмагида мамлакатда 20 та Тадбиркорларга хизмат кўрсатиш маркази ва кичик шаҳарча ва қишлоқларда 164 та минтақавий марказ фаолият юритади. Улар бепул хизматлар кўрсатади ва янги ва мавжуд тадбиркорларни қамраб олади.
Бугунги кунда аёллар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашнинг тўртта асосий воситаси мавжуд:
Биринчиси - ахборот ва маслаҳат ёрдами. Аёллар асосий саволларга жавоб олишади: бизнесни қандай рўйхатдан ўтказиш, ҳужжатларни расмийлаштириш, давлат ёрдамидан фойдаланиш ва тендерларда иштирок этиш. 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, 16 326 аёлга 60 249 та хизмат кўрсатилди.
Иккинчиси - мавжуд бизнес учун хизмат кўрсатиш ёрдами. Бунга бухгалтерия ҳисоби, солиқлар, ҳисоботлар, "1C", бизнес-режа ишлаб чиқиш ва реклама стратегияси киради. Жами 6410 аёлга 7106 та хизмат кўрсатилди.
Учинчи восита - "Бизнес алоқалари". Тадбиркорлар хорижий ҳамкорлар билан алоқалар ўрнатадилар ва чет элда амалиёт ўтайдилар. Дастурни 36 тадбиркор, жумладан, 10 аёл якунлади.
Тўртинчи восита - бу маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг салоҳиятини очишга ва қишлоқ ҳудудларининг иқтисодий ривожланишини мустаҳкамлашга ёрдам берадиган "Бир қишлоқ, битта маҳсулот" лойиҳаси. Бугунги кунда иштирокчиларнинг 90% аёллар. 1 мингдан ортиқ иштирокчи маслаҳат олди, улардан 742 нафари аёллар эди. 38 нафари финалчи бўлди. Лойиҳа 5 миллион тенгегача давлат грантини олиш ва тренинг, брендинг ва маҳсулотларни реклама қилишни қўллаб-қувватлаш имкониятини беради.
Яна бир йўналиш - ЕТТБ билан қўшма "Бизнесдаги аёллар" дастури. 2015 йилдан бери 565 та консалтинг ва коучинг лойиҳалари амалга оширилди.
Қозоғистон бўйлаб 10 мингга яқин тадбиркор беш модулли "Микробизнесдаги аёллар" онлайн дастурида иштирок этди. Давлат субсидиялари ва кафолат воситалари аёл тадбиркорлар учун молиялаштириш ва бизнесни ривожлантириш борасида тенг шароитлар яратади.
Кредитлар бўйича фоиз ставкасининг бир қисмини субсидиялаш воситаси 13,2%, ижтимоий тадбиркорлар учун эса 12,2% миқдорида тақдим этилади. Кредитлар 200 миллион тенгегача 3 йилгача муддатга берилади. Жами бўлиб, 3373 та лойиҳа 365,7 миллиард тенге миқдорида қўллаб-қувватланди ва 268,5 миллиард тенге миқдорида субсидиялар тўланди. Улардан 1423 таси ёки 42% аёллар лойиҳаларидир. Кредит миқдори 119,7 миллиард тенгени ташкил этади.
Гаровга эга бўлмаган тадбиркорларга давлат кафолат беради. 1 ва 2-кафолат жамғармалари доирасидаги кафолат воситаси. Ушбу механизм кичик ва ўрта бизнесга 7 миллиард тенгегача бўлган йирик кредитлар олишга ёрдам беради. Кафолатнинг максимал миқдори 85% гача, лекин 3,5 миллиард тенгедан ошмаслиги керак. 603,4 миллиард тенгега 3110 та лойиҳа қўллаб-қувватланди ва 304,2 миллиард тенгега кафолат берилди. Улардан 1262 таси аёллар томонидан амалга оширилди: улар 132,4 миллиард тенгега кредитлар ва 67,7 миллиард тенгега кафолат олдилар.