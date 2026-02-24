08:37, 24 Февраль 2026 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда ҳарорат 40 даражагача тушади
ASTANA. Kazinform — Шимоли-ғарбдан келаётган совуқ антициклон Қозоғистоннинг катта қисмига таъсир қилади.
Натижада ёғингарчилик тўхтайди ва совуқ арктик ҳаво массалари келиши билан ҳаво ҳарорати пасаяди.
Фақат жанубий ҳудудларда ёғингарчилик (асосан ёмғир шаклида) бўлади. Кучли шамол эсиши, ер музлаши ва туман тушиши кутилмоқда.
Кечаси ғарбий ҳудудларда ҳаво ҳарорати 15–25 даража совуқ бўлади. Шимолий ва марказий ҳудудларда 28–37 даражагача, шарқда эса 32–40 даража совуқ бўлиши кутилмоқда. Жанубий ҳудудларда ҳаво ҳарорати 0–10 даража совуқ атрофида бўлади.