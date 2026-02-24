OZ
    08:37, 24 Февраль 2026

    Яқин кунларда Қозоғистонда ҳарорат 40 даражагача тушади

    ASTANA. Kazinform — Шимоли-ғарбдан келаётган совуқ антициклон Қозоғистоннинг катта қисмига таъсир қилади.

    шишки, зима, погода, ауа райы, қыс
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Натижада ёғингарчилик тўхтайди ва совуқ арктик ҳаво массалари келиши билан ҳаво ҳарорати пасаяди.

    Фақат жанубий ҳудудларда ёғингарчилик (асосан ёмғир шаклида) бўлади. Кучли шамол эсиши, ер музлаши ва туман тушиши кутилмоқда.

    Кечаси ғарбий ҳудудларда ҳаво ҳарорати 15–25 даража совуқ бўлади. Шимолий ва марказий ҳудудларда 28–37 даражагача, шарқда эса 32–40 даража совуқ бўлиши кутилмоқда. Жанубий ҳудудларда ҳаво ҳарорати 0–10 даража совуқ атрофида бўлади.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
