Қозоғистонда энг юқори даромадлар маълум қилинди
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, Қозоғистонда 2025 йилда аҳоли жон бошига ўртача йиллик даромад 1,45 миллион тенгени ташкил этган, деб хабар беради Kazinform.
Даромаднинг асосий қисми иш ҳақи (969 500 тенге), шунингдек, пенсия ва нафақаларни ўз ичига олган ижтимоий нафақалар (261 400 тенге) дан иборат.
Оилавий харажатларнинг ўртача миқдори йилига бир кишига 1,3 миллион тенгени ташкил этди. Бунинг катта қисми — 1,2 миллион тенге — товарлар ва хизматларга сарфланади, яна 84 200 тенге кредит ва қарзларни тўлашга, 25 200 тенге эса молиявий ёрдам ва алиментларга сарфланади.
Истеъмол харажатларининг энг катта улушини озиқ-овқат маҳсулотлари ташкил этади, бу 672 100 тенге. Ноозиқ-овқат маҳсулотлари 269 100 тенге ва пуллик хизматлар 240 100 тенге. Гўшт ва гўшт маҳсулотлари, нон маҳсулотлари, сут маҳсулотлари ва мева-сабзавотлар озиқ-овқат харажатларининг асосий қисмидир.
Соғлиқни сақлаш харажатлари йилига жон бошига 36 200 тенгени ташкил этди, унинг катта қисми дори-дармонлар ва стоматологик ёрдамга сарфланади. Аҳоли таълимга, жумладан, мактабгача таълим ва олий таълимга 25 000 тенге сарфлайди.
Ҳудудлар бўйича энг юқори даромадлар Астана (2,05 миллион тенге) ва Қарағанди вилоятида (2,03 миллион тенге) қайд этилди. Энг паст кўрсаткичлар Туркистон вилоятида (922 800 тенге) қайд этилди.
Харажатларда Қарағанди вилояти ва Алмати етакчилик қилмоқда, энг паст кўрсаткичлар эса бир нечта жанубий ҳудудларда қайд этилди. Кредитлар бўйича энг юқори қарздорлик Улитау вилоятида, энг пасти эса Чимкентда кузатилмоқда.
Шаҳар аҳолиси йилига ўртача 1,4 миллион тенге, қишлоқ аҳолиси эса 1,03 миллион тенге сарфлайди. Шаҳарларда харажатларнинг катта қисми хизматларга, қишлоқ жойларда эса маҳаллий маҳсулотларга сарфланади.