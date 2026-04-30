Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи бир ҳафта ичида икки минг тенгедан кўпроққа пасайди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 30 апрель ҳолатига кўра, Қозоғистонда бир грамм олтиннинг нархи 67 776,38 тенгени ташкил этган.
Ўтган ҳафтага нисбатан қимматбаҳо метал 2 773,45 тенгега пасайди.
Эслатиб ўтамиз, 23 апрелда нарх бир грамм учун 70 549,83 тенгени ташкил этган эди.
Инвестиция талабининг юқорилиги фонида жаҳон бозорида олтин нархи юқорилигича қолмоқда. Жаҳон олтин кенгаши маълумотларига кўра, биринчи чоракда глобал талаб 2 фоизга ўсиб, 1231 тоннани ташкил этди, унинг қиймати эса 74 фоизга ўсиб, рекорд даражадаги 193 миллиард долларга етди.