12:38, 28 Июль 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ҳамда муайян автоёқилғи қуйиш шохобчасига боғлиқ ҳолда фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform.
2025 йил 28 июль ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:
AI-92 бензини
Астана: 218-221 тенге/литр
Алмати: 218-221 тенге/литр
Чимкент: 205-210 тенге/литр
AI-95 бензини
Астана: 265-275 тенге/литр
Алмати: 272-279 тенге/литр
Чимкент: 255–267 тенге/литр
AI-98 бензини
Астана: 299-320 тенге/литр
Алмати: 310-340 тенге/литр
Чимкент: 297-335 тенге/литр
Дизель ёқилғи
Астана: 314-317 тенге/литр
Алмати: 314-317 тенге/литр
Чимкент: 305–319 тенге/литр
Автогаз
Астана: 102 тенге/литр
Алмати: 99-102 тенге/литр
Чимкент: 90 тенге/литр