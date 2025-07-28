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    12:38, 28 Июль 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бензин, дизель ва автогаз нархлари

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда ёқилғи нархи ҳудуд ҳамда муайян автоёқилғи қуйиш шохобчасига боғлиқ ҳолда фарқ қилади, деб хабар беради Kazinform.

    бензин, заправка
    Фото: Kazinform

    2025 йил 28 июль ҳолатига кўра, ёқилғи нархлари қуйидагича:

    AI-92 бензини

    Астана: 218-221 тенге/литр

    Алмати: 218-221 тенге/литр

    Чимкент: 205-210 тенге/литр

    AI-95 бензини

    Астана: 265-275 тенге/литр

    Алмати: 272-279 тенге/литр

    Чимкент: 255–267 тенге/литр

    AI-98 бензини

    Астана: 299-320 тенге/литр

    Алмати: 310-340 тенге/литр

    Чимкент: 297-335 тенге/литр

    Дизель ёқилғи

    Астана: 314-317 тенге/литр

    Алмати: 314-317 тенге/литр

    Чимкент: 305–319 тенге/литр

    Автогаз

    Астана: 102 тенге/литр

    Алмати: 99-102 тенге/литр

    Чимкент: 90 тенге/литр

    Теглар:
    Чимкент Дизель Газ Нарх-наво Бензин Алмати Астана
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
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