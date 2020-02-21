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    09:46, 21 Феврал 2020 | GMT +6

    Қозоғистонда 6 та вилоятда йўллар ёпиқ турибди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Об-ҳаво ёмонлашиши туфайли Қозоғистонда жами 1796 километрлик 17 та йўл участкаси ёпиқ турибди, деб хабар беради Kazinform.

    Бу юртимиздаги республика аҳамиятига эга йўлларнинг 7,2%ини ташкил қилади.

    Ҳозирда ёпиқ турган йўллар:

    1. Нур-Султан-Щучинск, км 18-231

    2. Екатеринбург-Алмати, км. 856-917, СҚО-Жақси.

    3. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км. 16-235, Нур-Султан–Шидерти

    4. Щучинск-Зеренди, км. 0-80, Щучинск–Зеренди

    5. Екатеринбург-Алмати, км. 1006-1247, Атбасар-Нур-Султан

    6. Ўскемен-Шемонаиха-РФ, км. 105-123, Шемонаиха-РФ

    7. Қизилорда-Павлодар, км. 1066-1135, Молодежний-Павлодар обл.

    8. Екатеринбург-Алмати, км. 686-729, Сарикўл-СҚО

    9. Қизилорда-Павлодар, км. 1135-1208, Қарағанди обл.-Шидерти

    10. Қизилорда-Павлодар, км. 1208-1251, Шидерти-Екибастуз.

    11. Екатеринбург-Алмати, км. 729-856, Қостанай обл.-Ақмола обл.

    12. Жезқазған-Петропавл, км. 595-701, Ақмола обл–Новоишимка.

    13. Жезқазған-Петропавл, км. 701-795, Новоишимка-Сергеевка.

    14. Волошинка-Сергеевка-Тимирязево, км. 75-119.

    15. Тимирязево-Сарикўл-Қостанай облиси, км. 0-31, Тимирязево-Қостанай обл.

    16. Булаево-Возвишенка-Молодогвардейское-Кирово-Қияли-Рощенское, км 0-228, Булаево-Рощенское.

    17. Алмати-Ўскемен, км 971-1068 (Қалбатау-Қасим Қайсенов)

    Республика бўйича 790 та махсус техника йўлларни тозаламоқда.


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