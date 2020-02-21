Қозоғистонда 6 та вилоятда йўллар ёпиқ турибди
Бу юртимиздаги республика аҳамиятига эга йўлларнинг 7,2%ини ташкил қилади.
Ҳозирда ёпиқ турган йўллар:
1. Нур-Султан-Щучинск, км 18-231
2. Екатеринбург-Алмати, км. 856-917, СҚО-Жақси.
3. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км. 16-235, Нур-Султан–Шидерти
4. Щучинск-Зеренди, км. 0-80, Щучинск–Зеренди
5. Екатеринбург-Алмати, км. 1006-1247, Атбасар-Нур-Султан
6. Ўскемен-Шемонаиха-РФ, км. 105-123, Шемонаиха-РФ
7. Қизилорда-Павлодар, км. 1066-1135, Молодежний-Павлодар обл.
8. Екатеринбург-Алмати, км. 686-729, Сарикўл-СҚО
9. Қизилорда-Павлодар, км. 1135-1208, Қарағанди обл.-Шидерти
10. Қизилорда-Павлодар, км. 1208-1251, Шидерти-Екибастуз.
11. Екатеринбург-Алмати, км. 729-856, Қостанай обл.-Ақмола обл.
12. Жезқазған-Петропавл, км. 595-701, Ақмола обл–Новоишимка.
13. Жезқазған-Петропавл, км. 701-795, Новоишимка-Сергеевка.
14. Волошинка-Сергеевка-Тимирязево, км. 75-119.
15. Тимирязево-Сарикўл-Қостанай облиси, км. 0-31, Тимирязево-Қостанай обл.
16. Булаево-Возвишенка-Молодогвардейское-Кирово-Қияли-Рощенское, км 0-228, Булаево-Рощенское.
17. Алмати-Ўскемен, км 971-1068 (Қалбатау-Қасим Қайсенов)
Республика бўйича 790 та махсус техника йўлларни тозаламоқда.