Қозоғистонда 2027 йилга қадар 2 миллиард дарахт экилади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон экология ва табиий ресурслар вазири Ерлан Нисанбаев Президентнинг мамлакатни кенг кўламли кўкаламзорлаштириш бўйича кўрсатмасини амалга ошириш жараёни ҳақида ҳисобот берди, деб хабар беради Kazinform вазирликка таяниб.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунга қадар мамлакат ўрмонларида 1,4 миллиард кўчат экилган.
Бу йилги экиш режаси 370 миллион дарахтни ташкил этади, шундан 270 миллиони экилган. Келажакдаги кўчатларга юқори сифатли материал бериш учун келгуси йилда олтита ўрмон уруғчилик фермаси қурилиши бошланади. Хусусан, Орол денгизининг қайта тикланган тубида мослаштирилган кўчатларни етиштириш учун 30 гектаргача бўлган ихтисослаштирилган кўчатхона яратилмоқда.
“Президентнинг 2 миллиард дарахт экиш бўйича кўрсатмасини бажариш учун тизимли ишлар олиб бориляпти. Бугунги кунга қадар биз 1,4 миллиард кўчат экдик. Барча белгиланган мақсадларга 2026-2027 йилларда эришилишига ишонч ҳосил қилмоқчиман", - деб таъкидлади Ерлан Нисанбаев.
Шунингдек, у Давлат раҳбарининг аҳоли яшаш пунктларда дарахт экиш бўйича топшириғи бажарилганини таъкидлади: мамлакат бўйлаб 18,1 миллион дарахт экилди.