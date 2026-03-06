Қозоғистон университетларида 88 та давлатдан келган чет эллик талабалар таҳсил олмоқда
ASTANA. Kazinform – ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги таълим олиш учун Қозоғистонни танлаган чет эллик талабалар сонини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Вазирлик маълумотларига кўра, бугунги кунда Қозоғистондаги 99 та олий ўқув юртида дунёнинг 88 та давлатидан келган 35 075 нафар хорижий талаба таҳсил олмоқда.
Талабаларнинг аксарияти МДҲ мамлакатларидан (17 182), шунингдек, Осиё мамлакатларидан (16 782) келади. Талабалар сони бўйича Ҳиндистон етакчилик қилиб келяпти, 9959 талаба. Туркманистон 9089 талаба билан сезиларли ўсишни кўрсатди, ундан кейин Хитой 3367 талаба билан. Талабалар сони бўйича бошқа етакчи давлатлар орасида энг кўп сон Ўзбекистондан (4136), ундан кейин Россия (2426), Мўғулистон (1712) ва Покистондан (1004) келади.
Хорижий талаба кўпинча Қозоғистоннинг етакчи университетларини, жумладан, Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон миллий университетини, С.Д. Асфендияров номидаги Қозоғистон миллий тиббиёт университетини ва Л.Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университетини танлайдилар.
Таълим соҳаларининг машҳурлиги нуқтаи назаридан, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот, таълим фанлари, бизнес, менежмент ва ҳуқуқ, муҳандислик, ишлаб чиқариш ва қурилиш саноати ҳамда ахборот-коммуникация технологиялари соҳаларидаги дастурларга энг катта талаб сақланиб қолмоқда.