OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:29, 01 Феврал 2023 | GMT +6

    Қозоғистон терма жамоаси Дэвис кубогининг саралаш ўйинига тайёргарликни бошлади

    None
    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг теннис бўйича эркаклар терма жамоаси Девис кубоги саралаш баҳсига тайёргарликни бошлади, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.

    Қозоғистон теннис федерацияси хабарига кўра, Чили терма жамоаси билан ўйин 4-5 феврал кунлари Ла Серена шаҳрида, «Ла Трентино» аренасида бўлиб ўтади.

    Капитан Юрий Щукин бошчилигидаги Қозоғистон терма жамоаси Тинч океани соҳилида жойлашган шаҳарга етиб келди.

    Александр Бублик, Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев ва Александр Недовесов машғулотларга киришди.

    Дастлабки яккалик баҳсларида иккита ўйин ўтказилади. Эртаси куни битта жуфтлик ва яна иккита яккалик баҳслари бўлиб ўтади.

    Ғолиб жамоа сентябр ойида Дэвис кубоги финал босқичига йўлланма олади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рыбакина Австралия чемпионатида эйс ясаш бўйича рекорд ўрнатганини ёзган эдик.

    Фото: Қозоғистон теннис федерацияси

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!