OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:13, 17 Сентябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистон Президентининг Тожикистонга амалий ташрифи ҳақида видеошарҳ эълон қилинди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Тожикистонга амалий ташрифи видеошарҳи эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform Президент матбуот котиби Берик Уалига таяниб.

    Эслатиб ўтамиз, 15 сентябр куни Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбеда келди.

    Президентининг Тожикистонга амалий ташрифи Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди.

    Президент КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши сессиясида иштирок этди.

    Учрашувда Қозоғистон учта халқаро битим қабул қилинганини олқишлади.

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Бош вазири Имрон Хон билан ҳам учрашди.




    Теглар:
    Халқаро алоқалар Қозоғистон Президенти Асосий янгилик Халқаро ташкилотлар
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!