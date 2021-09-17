08:13, 17 Сентябр 2021 | GMT +6
Қозоғистон Президентининг Тожикистонга амалий ташрифи ҳақида видеошарҳ эълон қилинди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Тожикистонга амалий ташрифи видеошарҳи эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform Президент матбуот котиби Берик Уалига таяниб.
Эслатиб ўтамиз, 15 сентябр куни Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Душанбеда келди.
Президентининг Тожикистонга амалий ташрифи Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон билан учрашувдан бошланди.
Президент КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши сессиясида иштирок этди.
Учрашувда Қозоғистон учта халқаро битим қабул қилинганини олқишлади.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Покистон Бош вазири Имрон Хон билан ҳам учрашди.