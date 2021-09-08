08:00, 08 Сентябр 2021 | GMT +6
Қозоғистон Президентининг Шимолий Қозоғистон вилоятига амалий ташрифи видеоси эълон қилинди
PETROPAVL. Kazinform – Қозоғистон Президентининг Шимолий Қозоғистон вилоятига амалий ташрифи видеоси эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform Aқорда матбуот хизматига таяниб.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев амалий ташриф билан Шимолий Қозоғистон вилоятида бўлди.
Президент Шимолий Қозоғистон вилоятида ўрим -йиғим кампанияси билан танишди.
Кейин Президент Петропавлдаги Alageum Electric электротехника заводи ва қишлоқ хўжалиги техникасини йиғишга ихтисослашган CLAAS заводига ташриф буюрди.