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    08:00, 08 Сентябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистон Президентининг Шимолий Қозоғистон вилоятига амалий ташрифи видеоси эълон қилинди

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    PETROPAVL. Kazinform – Қозоғистон Президентининг Шимолий Қозоғистон вилоятига амалий ташрифи видеоси эълон қилинди, деб хабар беради Kazinform Aқорда матбуот хизматига таяниб.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев амалий ташриф билан Шимолий Қозоғистон вилоятида бўлди.

    Президент Шимолий Қозоғистон вилоятида ўрим -йиғим кампанияси билан танишди.

    Кейин Президент Петропавлдаги Alageum Electric электротехника заводи ва қишлоқ хўжалиги техникасини йиғишга ихтисослашган CLAAS заводига ташриф буюрди.




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