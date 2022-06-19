13:16, 19 Июн 2022 | GMT +6
Қозоғистон Президенти расмий ташриф билан Эрон Ислом Республикасига келди
NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Эрон Президенти Иброҳим Раисий таклифига биноан расмий ташриф билан Эрон Ислом Республикасига келди, дея хабар беради Kazinform БОРТ №1 Telegram каналига таяниб.
«Теҳронда олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади ва унинг якунлари бўйича қатор икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши кутилмоқда.
Қозоғистон Президенти Эрон Олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий билан ҳам учрашади.