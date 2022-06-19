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    13:16, 19 Июн 2022 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти расмий ташриф билан Эрон Ислом Республикасига келди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Эрон Президенти Иброҳим Раисий таклифига биноан расмий ташриф билан Эрон Ислом Республикасига келди, дея хабар беради Kazinform БОРТ №1 Telegram каналига таяниб.

    «Теҳронда олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади ва унинг якунлари бўйича қатор икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши кутилмоқда.

    Қозоғистон Президенти Эрон Олий раҳбари Оятуллоҳ Али Хоманаий билан ҳам учрашади.


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