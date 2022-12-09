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    13:00, 09 Декабр 2022 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисларида иштирок этмоқда

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    BISHKEK. Kazinform – Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров Қозоғистон Президентини «Ала-Арча» қароргоҳидаги Конгресс-холлда кутиб олди. У ерда Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кичик ва кенгайтирилган йиғилишлари бўлиб ўтмоқда, деб хабар беради Kazinform.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҚР Президенти бугун Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкек шаҳрига амалий ташриф билан борди.

    Давлат раҳбарини аэропортда Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси – Президент Администрацияси раҳбари Оқилбек Жапаров кутиб олди.


    Теглар:
    Евроосиё иқтисодий иттифоқи Қозоғистон Президенти Қирғизистон Асосий янгилик
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