08:20, 05 Октябр 2021 | GMT +6
Қозоғистон Президенти Каспий денгизи бўйича протоколни имзолади
NUR-SULTAN. Kazinform - Президент Қасим -Жомарт Тоқаев Каспий денгизининг денгиз муҳитини муҳофаза қилиш тўғрисидаги Конвенция атроф -муҳитга трансчегаравий таъсирини баҳолаш протоколини имзолади. Бу ҳақда Kazinform Aқорда маълумотига асосланиб хабар беради.
«2018 йил 20 июлда Москвада имзоланган Каспий денгизининг денгиз муҳитини муҳофаза қилиш тўғрисидаги Aсосий Конвенцияга трансчегаравий атроф-муҳит таъсирини баҳолаш тўғрисидаги Протокол ратификация қилинсин»,-дейилган Президентнинг 2021 йил 4 октябрдаги №66-VII ҚР3 фармонида.