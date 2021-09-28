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    08:45, 28 Сентябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистон Президенти футзал бўйича Қозоғистон терма жамоасини Жаҳон чемпионатининг ярим финалига чиқиши билан табриклади

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев футзал бўйича Қозоғистон терма жамоасини Жаҳон чемпионатининг ярим финалига чиқиши билан табриклади, деб хабар беради Kazinform.

    Бу ҳақда Давлат раҳбари ўзининг Twitter саҳифасида ёзди.

    «Футзал бўйича Қозоғистон терма жамоаси илк бор Жаҳон чемпионатининг ярим финалига чиқди ва катта сенсация яратди. Муборак бўлсин! Сизга кейинги ўйинларда омад тилайман!»


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