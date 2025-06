Қозоғистон, Озарбайжон ва Хитой Боку портида интермодал юк терминали қуради

Шартномани “Қозоғистон темир йўллари” АЖ бошқаруви раиси Нурлан Сауранбаев, “Боку халқаро денгиз савдо порти” ЁАЖ бош директори Талеҳ Зиядов ва Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co Ltd бош директори Юань Сяоцзюнь имзолади.

Лойиҳа доирасида Алят қишлоғидаги Боку портида 40 гектар майдонда интермодал юк терминали инфратузилмасини яратиш ва ривожлантириш режалаштирилган.

Ташаббус Озарбайжон томони томонидан Алят портининг ер участкаси, эксплуатацион тўхташ жойлари ва терминал иншоотлари билан таъминлангани туфайли амалга ошди.

Лойиҳа Транскаспий халқаро транспорт йўналиши орқали Хитой-Европа-Хитой йўналиши бўйича контейнер поездлари ҳажмини оширади, етказиб бериш муддатларини қисқартиради, транспорт харажатлари ва қайта юклаш вақтини қисқартиради.

Қайд этилишича, Боку халқаро денгиз савдо порти ҳудудида янги интермодал юк терминали қурилишини 2025 йилда якунлаш режалаштирилган.