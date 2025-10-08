Қозоғистон Google глобал булут тармоғида минтақавий хабга айланади
ASTANA. Kazinform - Akashi маълумотлар маркази Google Cloud инфратузилмасини жойлаштириш учун платформага айланади. Бу Қозоғистоннинг рақамли трансформациясидаги муҳим босқичдир. Kazinform агентлиги мухбирига берган интервьюсида Бош директор Владислав Минкевич ушбу ҳамкорлик рақамли сервисларнинг тезкорлиги ва ишончлилигини оширишини, шунингдек, Қозоғистонга булутли технологиялар соҳасида минтақада етакчи ўрин эгаллаш имконини беришини таъкидлади.
— Google каби ҳамкорни жалб этиш учун қандай техник ва ташкилий мезонларга жавоб беришингиз керак эди?
— Googleни жалб этиш учун Akashi энг қаттиқ халқаро стандартларга жавоб бериши керак эди. Биз дастлаб маълумотлар марказини Tier IV даражали қилиб ишлаб чиқдик - бу дунёдаги энг юқори ишончлилик даражаси. Ушбу инфратузилма барча тизимлар учун тўлиқ захирани кафолатлайди: ҳатто электр узилиши, ускунанинг носозлиги ёки авария бўлган ҳолатда ҳам операциялар узлуксиз давом этади. Биз 2026 йилнинг биринчи чорагида фойдаланишга топширадиган биринчи модул минглаб токчалар ва мустақил қувват манбаларини жойлаштиришга мўлжалланган. Бундан ташқари, кенг қамровли хавфсизлик тизими яратилди: кўп даражали жисмоний назорат, электрон кириш, 24/7 мониторинг ва шаффоф иш тартиблари. Логистика ҳам муҳим роль ўйнади, сайтга қулай кириш ва қўллаб-қувватлаш жараёнларини соддалаштирди. Буларнинг барчаси бизга Googleнинг глобал ҳамкорлари учун мезонларига жавоб бериш имконини берди.
— Тугун глобал Google Cloud экотизимига тўлиқ интеграция қилинадими ёки бу хизматларнинг қисман локализацияси билан боғлиқ бўладими?
— Google Cloud фойдаланадиган модель "тарқатилган булут" деб аталади. Ушбу архитектурада баъзи хизматлар маҳаллий даражада ишга туширилади ва хизмат кўрсатилади, бу паст кечикишни таъминлайди ва маҳаллий маълумотларни сақлаш талабларига жавоб беради. Шу билан бирга, Қозоғистон тугуни Googleнинг ягона глобал тизимининг бир қисми бўлиб қолади: фойдаланувчилар экотизимнинг барча имкониятлари ва глобал бошқарув текислигини олади. Шундай қилиб, Қозоғистон бир вақтнинг ўзида ҳам маҳаллийлаштириш, ҳам глобал булут хизматлари билан тўлиқ интеграцияга эга бўлади.
-Google Cloud тугунини ишга туширгандан сўнг Қозоғистон компаниялари қандай имтиёзларга эга бўлади?
-Корхоналар учун маҳаллий тугунни ишга тушириш биринчи навбатда тезлик ва ишончлиликни англатади. Компаниялар маълумотларни мамлакат ичида қайта ишлаш имкониятига эга бўлади, бу эса барча тартибга солиш талабларига риоя қилишни осонлаштиради. Хизматларга жавоб бериш вақтлари сезиларли даражада қисқаради, бу айниқса молия институтлари, телекоммуникациялар, оммавий ахборот воситалари ва катта маълумотлар тўпламлари билан ишлайдиганлар учун муҳимдир. Маҳаллий қўллаб-қувватлаш ва алоқа каналлари булут хизматини тезроқ фаоллаштириш ва чет элдаги офисларга мурожаат қилмасдан пайдо бўлган масалаларни ҳал қилиш имконини беради.
— Маълумотларнинг кечикиши (latency)қанчага камаяди ва бу қайси соҳаларда айниқса муҳим?
— Европа каби чекка ҳудудларда маълумотлар қайта ишланса, кечикишлар ўнлаб миллисекундларни ташкил қилиши мумкин. Гарчи бу унчалик кўп бўлмаса-да, онлайн-банкинг, савдо тизимлари, видео оқимлари ёки кўп ўйинчи ўйинлари учун бундай кечикишлар жуда муҳим. Қозоғистонда тугунни жойлаштириш ушбу харажатларни сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Бу тезроқ транзакциялар, янада барқарор видеоқўнғироқлар, узоқ буферлаш вақтларисиз видео оқимлари ва реал вақт режимида ишлай оладиган саноат IoT-тизимларини англатади.
— Қозоғистонлик фойдаланувчиларнинг маълумотлари мамлакатдан чиқиб кетмаслигига кафолат бериш мумкинми?
— Биз маълумотлар фақат Қозоғистон Республикаси ҳудудида сақланиши ва қайта ишланиши мумкин бўлган ечимларни таклиф қилишга тайёрмиз. Бунинг учун инфратузилма, энергия таъминоти ва киришни бошқаришнинг зарур протоколлари мавжуд. Якуний қарор Google Cloud сиёсати ва муайян хизматлар архитектурасига боғлиқ, бироқ биз маълумотларни маҳаллийлаштириш мумкин ва қонуний талабларга мувофиқлигини таъминлаш учун барча зарур шарт-шароитларни яратдик.
— Қозоғистонда тугун ишга туширилгач, қандай янги Google Cloud хизматлари мавжуд бўлади?
— Астанада тугуннинг ишга туширилиши бир қатор Google Cloud хизматларининг ишлашини тезлаштиради. Бунга корпоратив иловалар, таҳлилий ва сунъий интеллект воситалари ҳамда маҳаллий контент кешлари киради, бу эса оқим ва медиа хизматларини тезроқ ва барқарор қилади. Маҳаллий ижро ва паст кечикишни талаб қилувчи булутга асосланган функциялар ҳам мавжуд бўлади.
Муаллиф: Адел Харламова