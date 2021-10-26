11:05, 26 Октябр 2021 | GMT +6
Қозоғистон делегацияси БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича конференциясида иштирок этади
NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Бош вазири Aсқар Мамин Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг иқлим ўзгариши бўйича асосий Конвенциясини имзолаган давлатлар конференциясининг 26-сессиясида иштирок этади, дея хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда Президент матбуот котиби Берик Уали маълум қилди.
«Президент Қасим-Жомарт Токаев Бош вазир Aсқар Маминга Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг иқлим ўзгариши бўйича асосий Конвенцияси (CОP26) иштирокчилари конференциясининг 26-сессиясидаги Қозоғистон делегациясига раҳбарлик қилишни топширди», — деб ёзди у Facebookдаги саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, учрашув Шотландиянинг Глазго шаҳрида бўлиб ўтади.