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    11:05, 26 Октябр 2021 | GMT +6

    Қозоғистон делегацияси БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича конференциясида иштирок этади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Бош вазири Aсқар Мамин Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг иқлим ўзгариши бўйича асосий Конвенциясини имзолаган давлатлар конференциясининг 26-сессиясида иштирок этади, дея хабар беради Kazinform.

    Бу ҳақда Президент матбуот котиби Берик Уали маълум қилди.

    «Президент Қасим-Жомарт Токаев Бош вазир Aсқар Маминга Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг иқлим ўзгариши бўйича асосий Конвенцияси (CОP26) иштирокчилари конференциясининг 26-сессиясидаги Қозоғистон делегациясига раҳбарлик қилишни топширди», — деб ёзди у Facebookдаги саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, учрашув Шотландиянинг Глазго шаҳрида бўлиб ўтади.

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