Қозоғистон Бош вазири India AI Impact Summit 2026 саммитида иштирок этди
ASTANA. Kazinform – Олжас Бектенов Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди билан музокаралар олиб борди ва India AI Impact Summit 2026 саммитида иштирок этди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
ҚР Президенти топшириғига биноан, Бош вазир Олжас Бектенов Нью-Деҳли шаҳрига амалий ташрифи доирасида Ҳиндистон Республикаси Бош вазири Нарендра Моди билан икки томонлама учрашув ўтказди ва India AI Impact Summit 2026 саммитида иштирок этди.
Олжас Бектенов Ҳиндистон Бош вазирига Қозоғистон Президенти номидан самимий саломлар етказди. Ўз навбатида, Нарендра Моди Қасим-Жомарт Тоқаевга энг эзгу тилакларини етказди ва стратегик шерикликни янги босқичга кўтариш бўйича қўшма ишларни давом эттириш ниятини билдирди.
2025 йил натижаларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 923,3 миллион долларни ташкил этди. Савдо ва инвестиция, энергетика, агросаноат комплекси, рақамлаштириш ва сунъий интеллект соҳаларида ҳамкорликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Қозоғистон Ҳиндистон бозорига 40 та товар тури бўйича маҳсулот етказиб бериш ҳажмини 150 миллион долларга оширишга тайёр. Қимматбаҳо минераллар ва ноёб ер элементлари, космик ва мудофаа саноати соҳаларида ўзаро алоқаларни кенгайтириш учун катта салоҳият мавжудлиги таъкидланди.
Бош вазир дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатларидан, жумладан, давлат ва ҳукумат раҳбарлари, шунингдек, IT-мутахассислари ва илмий ҳамжамият вакилларини бирлаштирган India AI Impact Summit 2026 саммитида иштирок этди.
Олжас Бектенов ялпи мажлисдаги нутқида илғор технологияларнинг иқтисодий салоҳияти ва уларнинг глобал ўсиш тузилмасига таъсирига эътибор қаратди.
“Биз интеллект инклюзив, автоном ва энг муҳими, иқтисодиётнинг асосий тармоқларини ўзгартиришга қодир бўлиши кераклигига аминмиз. Бугунги кунда Қозоғистон минтақавий рақамли марказга айланмоқда. Шунингдек, БМТнинг Электрон ҳукуматни ривожлантириш индексида 193 мамлакат орасида 24-ўринни эгаллаймиз. Мамлакатимиз онлайн хизматлар сифати бўйича дунёда биринчи ўнталикка киради.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонни уч йил ичида тўлиқ рақамли мамлакатга айлантириш мақсадини қўйди. Сунъий интеллект миллий ривожланишимизнинг стратегик таянчи ҳисобланади”, — деб таъкидлади Олжас Бектенов.
Қозоғистон Бош вазири жаҳон технология компанияларини илғор технологияларни ривожлантиришда ҳамкорлик қилишга чақирди.
Давлат раҳбари томонидан эълон қилинган Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили доирасида Қозоғистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Инновацияларни тартибга солиш ва рағбатлантириш ўртасидаги мувозанатни таъминлайдиган “Сунъий интеллект тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Президент ҳузурида ташкил этилган сунъий интеллектни ривожлантириш кенгаши етакчи глобал визионерларни битта платформада бирлаштирди. Марказий Осиёда биринчи марта иккита йирик суперкомпьютер кластери жойлаштирилди ҳамда NVIDIA билан ҳамкорликда автоном сунъий интеллект хабни яратиш лойиҳаси амалга оширилмоқда.
Транскаспий оптик толали тармоғининг бу йил Озарбайжон ҳамкорлари билан биргаликда қуриб битказилиши глобал маълумотлар трафики учун энг қисқа муқобил йўлни таъминлайди ва Қозоғистоннинг Шарқ ва Ғарб ўртасидаги рақамли кўприкка айланишига йўл очади.
Форумдан сўнг делегациялар раҳбарлари India AI Impact Expo 2026 халқаро кўргазмасига ташриф буюрдилар, у ерда сунъий интеллект соҳасидаги амалий ечимлар, технологиялар ва иловалар намойиш этилди. Кўргазма саноат, молия, соғлиқни сақлаш, хавфсизлик ва бошқа кўплаб соҳаларни қамраб олди.