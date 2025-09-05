Конгонинг Касаи провинциясида Эбола вируси авж олди
ASTANА. Кazinform — Конго Демократик Республикаси (КДР) Соғлиқни сақлаш вазирлиги Касаи провинцияси Мвека ҳудудида Эбола эпидемияси бошланганини маълум қилди, дея хабар беради Anadolu агентлиги.
Соғлиқни сақлаш вазири Самюэль Роже Камба Киншасадаги брифингда Мвека ҳудудида Эбола билан касалланган 28 та ҳолат қайд этилганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, эпидемиядан 15 киши вафот этган, улардан тўрт нафари тиббиёт ходимлари. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ўлим даражаси 57% ни ташкил этган бўлса-да, тадқиқотлар давом этмоқда ва бу рақамлар қайта кўриб чиқилиши мумкин.
Жавоб беришни мувофиқлаштириш учун ҳукумат соғлиқни сақлаш шошилинч операция марказини фаоллаштирди. Ҳудудга тезкор гуруҳлар юборилиб, эпидемиологик назорат кучайтирилди, касалликни изоляция қилиш бўйича қатъий чоралар кўрилди.
Бундан ташқари, вируснинг янада тарқалишининг олдини олиш учун дафн маросимлари хавфсизлик талабларига мувофиқ қайта ташкил этилди.
Канадада жойлашган "Чегара билмас шифокорлар" халқаро ташкилоти (MSF) Американинг Х ижтимоий тармоғида ўз гуруҳини эпидемия ҳудудига юборганини эълон қилди. MSF КДР миллий ҳукумати ва халқаро соғлиқни сақлаш ҳамкорлари билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда.
— Биз вазиятни баҳолаяпмиз ва эпидемияга қарши курашга қандай ҳисса қўшишимиз мумкинлигини аниқлаяпмиз, — дейилади ташкилот баёнотида.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) бош директори Тедрос Адханом Гебрейесус ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги аккаунти орқали Конгода Эбола вирусининг янги тарқалиши тасдиқланганини маълум қилди.
— Афсуски, ҳозиргача 15 киши, жумладан, тўрт нафар тиббиёт ходими ҳалок бўлди, — деди у.
ЖССТ маҳаллий ҳокимият органларини қўллаб-қувватламоқда ва тиббиёт ходимларини ҳимоя қилиш ва беморларга ёрдам бериш учун минтақага мутахассислар ва зарур тиббий жиҳозларни юбормоқда.
Конгода 1976 йилдан бери 16 та Эбола эпидемияси қайд этилган
Эбола - қон кетиши билан тавсифланган оғир вирусли инфекция бўлиб, касал одам ёки ҳайвоннинг биологик суюқликлари билан бевосита алоқа қилиш орқали тарқалади.
Инфекциянинг ҳозирги эпидемияси 1976 йилдан бери КДРда қайд этилган 16-Эбола эпидемиясидир.
Энг йирик эпидемия Шимолий Киву ва Итури провинцияларида 2018–2020 йилларда содир бўлиб, 2000 дан ортиқ одамнинг ҳаётига зомин бўлган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Конгода Эбола эпидемияси қайта пайдо бўлиши мумкин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.