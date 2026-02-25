Қирғизистон 2027 йилдан бошлаб рақамли сомни жорий этади
ASTANA. Kazinform — Қирғизистонда рақамли сомни жорий этиш 2027 йил 1 январга режалаштирилган. Бу ҳақда 24 февралда бўлиб ўтган матбуот анжуманида Қирғизистон Республикаси Миллий банки раисининг ўринбосари Азат Козубеков маълум қилди, деб хабар беради Кабар.
Унинг сўзларига кўра, тегишли қонун белгиланган санадан кучга киради ва шу вақт ичида рақамли сом расман муомалага киритилади.
Ҳозирда Миллий банк лойиҳани амалга ошириш бўйича ҳамкорлари билан ишлашни давом эттирмоқда.
Рақамли сом - бу Миллий банк томонидан чиқарилган миллий валютанинг рақамли версияси. У қонуний тўлов воситаси ҳисобланади ва битта рақамли сом битта нақд сомга тенг. Рақамли валюта регулятор кафолатлари билан таъминланганлиги сабабли, маблағларни қайтариб олиш имконияти тақдим этилади.
Бундан ташқари, Козубеков синов лойиҳасини амалга ошириш бўйича батафсил маълумот бу йил тақдим этилишини айтди. Ушбу лойиҳа регулятор учун асосий устувор йўналишлардан бири ҳисобланади.