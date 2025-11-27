КХШТнинг навбатдаги саммити 2026 йилда Россияда бўлиб ўтади
BISHKEK. Каzinform – КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги навбатдаги йиғилишида 2026 йилнинг тўртинчи чорагида Россия Федерациясида бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“КХШТга раислик 2026 йил 1 январдан Россия томонига ўтишини ҳисобга олиб, КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги мажлисини 2026 йил 11 ноябрда Россия Федерациясида ўтказиш таклиф қилинмоқда. Агар эътирозлар бўлмаса, ушбу масалани келишилган деб ҳисоблаш ва мен имзолаган тегишли протокол қарорида расмийлаштиришни таклиф қиламан”, - деди Қирғизистон Президенти Садир Жапаров КХШТнинг кенгайтирилган йиғилишида.
Аввалроқ Қирғизистон Президенти Садир Жапаров минтақавий ва глобал хавфсизликнинг асосий жиҳатлари бўйича очиқ фикр алмашишдан иборат чекланган иштирокчилар йиғилиши якунларини қисқача сарҳисоб қилган эди.
2026 йилда Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти бош котиби Имангали Тасмағамбетов ўрнига Қирғизистон вакили Таалатбек Масадиқов тайинланади.
Аввал Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бишкекда бўлиб ўтган КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этгани ҳақида хабар берилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Токаев КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкекка борди.