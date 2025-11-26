OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    17:20, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент КХШТ кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкекка борди

    BISHKEK. Каzinform — Давлат раҳбари КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши йиғилишида иштирок этиш учун Бишкекка борди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Қасим-Жомарт Тоқаевни Манас аэропортида Қирғизистон Вазирлар кабинети раиси — Қирғизистон Президент Админстрацияси раҳбари Адилбек Қасималиев кутиб олди, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, 27 ноябрь куни Бишкекда Қирғизистон раислигида Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги сессияси бўлиб ўтади.

    ҳарбий оркестр
    Фото: Ақорда
    Қирғизистон
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда

     

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
