OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:38, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг кичик таркибдаги йиғилишида иштирок этди

    BISHKEK. Каzinform – Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Бишкекда бўлиб ўтаётган КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    — Саммитда Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаров, Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко, Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин, Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон иштирок этди. Давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий хавфсизликнинг долзарб масалалари бўйича фикр алмашдилар, — дейилади баёнотда.

    Теглар:
    Қирғизистон Қозоғистон Президенти КХШТ Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!