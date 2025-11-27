12:38, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг кичик таркибдаги йиғилишида иштирок этди
BISHKEK. Каzinform – Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Бишкекда бўлиб ўтаётган КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг навбатдаги йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Саммитда Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаров, Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко, Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин, Тожикистон Республикаси Президенти Эмомали Раҳмон иштирок этди. Давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий хавфсизликнинг долзарб масалалари бўйича фикр алмашдилар, — дейилади баёнотда.