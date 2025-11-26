КХШТ Бош котиби тайинланди
ASTANА.Кazinform — Қирғизистон вакили, ҳозирда ташкилот Бош котиби ўринбосари лавозимида ишлаётган Таалатбек Масадиқов КХШТ Бош котиби лавозимига тайинланади. РИА Новости бу ҳақда Россия Федерацияси Президентининг ёрдамчиси Юрий Ушаковга таяниб хабар берди, деб ёзади Арменпресс.
Таалатбек Масадиқов 2026 йил 1 январдан лавозимга киришади.
— Энди қарор қабул қилинди: Қирғизистон вакили ва ҳозирда КХШТ Бош котиби ўринбосари лавозимида ишлаётган Масадиқов ташкилот бош котиби лавозимини эгаллайди, — деди Ушаков.
У шунингдек, Арманистон 27 ноябрь куни Қирғизистонда бўлиб ўтадиган КХШТ саммитида иштирок этмаслигини айтди. Бироқ, Ереван саммитда келишилган ҳужжатларни қабул қилишга тайёрлигини билдирди.
2024 йил февраль ойида Арманистон Бош вазири Никол Пашинян ўз мамлакати КХШТга аъзолигини тўхтатганини эълон қилди. Шу кундан бошлаб Арманистон КХШТ доирасида ташкил этилган тадбирларда иштирок этмайди ва аъзолик бадалларини тўламайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгашининг кейинги сессияси Қирғизистон раислигида Бишкекда ўтказилиши ҳақида ёзган эдик.