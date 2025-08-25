Kazinform фотомуҳбири Санкт-Петербургдаги танловда ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform — Жаҳон миқёсидаги PhotOlympic-2025 танловида Kazinform фотомуҳбири Мақсат Шағирбай 2 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медални ҳамда 96 нафар иштирокчи орасидан махсус мукофотни қўлга киритди.
Таъкидлаш жоизки, мазкур танлов иккинчи марта ўтказилмоқда.
Биринчи марта Сербиянинг Нови-Сад шаҳрида ташкил этилган бўлса, бу йил дунёнинг энг яхши фотографларини Россиянинг Санкт-Петербург шаҳри қарши олди.
Жами 96 нафар маҳоратли фотограф иштирок этган мусобақанинг асосий ўзига хослиги — бошқа танловларга мутлақо ўхшамайдиган шартларидадир.
Иштирокчиларга атиги 24 соат ичида 24 хил мавзу таклиф этилади.
Ҳар бир мавзуга мувофиқ суратлар шу вақт оралиғида ҳакамлар ҳайъатига топширилиши лозим.
Ҳакамлар эса ҳар бир номинацияни баллик тизим асосида баҳолаб, энг сараларини аниқлайди ва мукофотга тавсия этади.
Эслатиб ўтамиз, 13 август куни Қозоғистондаги энг қадимий медиаресурслардан бири — Kazinform халқаро ахборот агентлигига 105 йил тўлди.