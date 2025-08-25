OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:34, 25 Август 2025 | GMT +5

    Kazinform фотомуҳбири Санкт-Петербургдаги танловда ғолиб чиқди

    ASTANA. Kazinform — Жаҳон миқёсидаги PhotOlympic-2025 танловида Kazinform фотомуҳбири Мақсат Шағирбай 2 та олтин, 1 та кумуш ва 1 та бронза медални ҳамда 96 нафар иштирокчи орасидан махсус мукофотни қўлга киритди.

    Мақсат Шағырбай
    Фото: Мақсат Шағирбай / Kazinform

    Таъкидлаш жоизки, мазкур танлов иккинчи марта ўтказилмоқда.

    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағирбай / Kazinform

    Биринчи марта Сербиянинг Нови-Сад шаҳрида ташкил этилган бўлса, бу йил дунёнинг энг яхши фотографларини Россиянинг Санкт-Петербург шаҳри қарши олди.

    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform

    Жами 96 нафар маҳоратли фотограф иштирок этган мусобақанинг асосий ўзига хослиги — бошқа танловларга мутлақо ўхшамайдиган шартларидадир.

    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform

    Иштирокчиларга атиги 24 соат ичида 24 хил мавзу таклиф этилади.

    Ресей
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform
    Санкт
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform

    Ҳар бир мавзуга мувофиқ суратлар шу вақт оралиғида ҳакамлар ҳайъатига топширилиши лозим.

    Kazinform фототілшісі Санкт-Петербургтегі байқауда топ жарды
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform
    Санкт-Петербург
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform

    Ҳакамлар эса ҳар бир номинацияни баллик тизим асосида баҳолаб, энг сараларини аниқлайди ва мукофотга тавсия этади.

    Санкт-Петербург
    Фото: Мақсат Шағирбай/Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, 13 август куни Қозоғистондаги энг қадимий медиаресурслардан бири — Kazinform халқаро ахборот агентлигига 105 йил тўлди.

    Теглар:
    Қозоғистон Kazinform Россия Kazinform-105
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!