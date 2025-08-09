11:31, 09 Август 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Сингапур Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Президент Тҳарман Шанмугаратнамни Сингапур Республикаси мустақиллигининг 60 йиллиги билан табриклади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
“Бугун мамлакатингиз барқарор ўсиш, самарали давлат бошқаруви ва инновацион модернизациянинг ёрқин намунасини намойиш этмоқда. Юксак марраларни забт этишга қаратилган ноёб ташаббусларингизни муваффақиятли амалга оширишингизни тилайман. Сингапур Қозоғистоннинг Жануби-Шарқий Осиёдаги ишончли ҳамкоридир. Икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик мустаҳкам пойдевор ва катта салоҳиятга эга”, — дейилади телеграммада.