    11:31, 09 Август 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Сингапур Президентига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Президент Тҳарман Шанмугаратнамни Сингапур Республикаси мустақиллигининг 60 йиллиги билан табриклади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Сингапура
    Фото: Акорда

    “Бугун мамлакатингиз барқарор ўсиш, самарали давлат бошқаруви ва инновацион модернизациянинг ёрқин намунасини намойиш этмоқда. Юксак марраларни забт этишга қаратилган ноёб ташаббусларингизни муваффақиятли амалга оширишингизни тилайман. Сингапур Қозоғистоннинг Жануби-Шарқий Осиёдаги ишончли ҳамкоридир. Икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик мустаҳкам пойдевор ва катта салоҳиятга эга”, — дейилади телеграммада.

    Теглар:
    Сингапур Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
