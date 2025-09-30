13:50, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Италия Президентини кузатиб қўйди
ASTANA. Kazinform - Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати маълум қилди, дея хабар беради Kazinform ахборот агентлиги.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Италия Президенти Сержо Маттареллани пойтахт аэропортидан кузатиб қўйди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Акордада Италия Президентини қабул қилган эди. Қасим-Жомарт Тоқаев Сержо Маттарелланинг Қозоғистонга ташрифи икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга янги суръат бағишлашини таъкидлади. Пойтахтдаги кўчалардан бирига Марко Поло номи берилади.
Шунингдек, Астанада Италия маданият маркази очилади. Президент Қозоғистон бозорида ишламоқчи бўлган италян компаниялари учун қулай шарт-шароитлар яратишга тайёрлигини билдирди.