OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:50, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Италия Президентини кузатиб қўйди

    ASTANA. Kazinform - Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати маълум қилди, дея хабар беради Kazinform ахборот агентлиги.

    Тоқаев Италия Президенті Серджо Маттарелланы елорда әуежайынан шығарып салды
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Италия Президенти Сержо Маттареллани пойтахт аэропортидан кузатиб қўйди.

    Касым-Жомарт Токаев проводил Президента Италии в аэропорту
    Фото: Акорда
    Тоқаев Италия Президенті Серджо Маттарелланы елорда әуежайынан шығарып салды
    Фото: Ақорда
    Тоқаев Италия Президенті Серджо Маттарелланы елорда әуежайынан шығарып салды
    Фото: Ақорда
    Тоқаев Италия Президенті Серджо Маттарелланы елорда әуежайынан шығарып салды
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Акордада Италия Президентини қабул қилган эди. Қасим-Жомарт Тоқаев Сержо Маттарелланинг Қозоғистонга ташрифи икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга янги суръат бағишлашини таъкидлади. Пойтахтдаги кўчалардан бирига Марко Поло номи берилади.

    Шунингдек, Астанада Италия маданият маркази очилади. Президент Қозоғистон бозорида ишламоқчи бўлган италян компаниялари учун қулай шарт-шароитлар яратишга тайёрлигини билдирди.

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Италия Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!