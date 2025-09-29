Астанада Италия маданият маркази очилади
ASTANA. Kazinform — Астанада Италия маданият маркази очилади. Бу ҳақда Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев билан кенгайтирилган музокаралар чоғида Италия Президенти Сержо Маттарелла маълум қилди.
“Маданий соҳада олий ўқув юртлари ва умумтаълим йўналишларида ҳам ҳақиқий ҳамкорлик алоқалари мавжуд. Италия Астанада ўзининг маданий марказини очади. Дарҳақиқат, бу Марказий Осиё минтақасидаги биринчи шундай маданият маркази бўлади. Бу борада бизни қўллаб-қувватлаганингиз учун ўз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Қолаверса, пойтахтимиз кўчаларидан бирига Марко Поло шарафига ном бериш ташаббусингиз ўзаро муносабатларимизни давом эттиришга содиқлигингиздан далолатдир”, – деди нуфузли меҳмон.
Италия Президенти юзма-юз учрашув учун миннатдорлик билдириб, икки давлат олий раҳбариятининг учрашувлари тез-тез ўтказилаётганини таъкидлади.
“Ҳақиқатан ҳам, сиз билан суҳбатлашиш мен учун жуда қимматли имконият. Бош вазир Мелони ташрифи ва сиз раислик қилган “Марказий Осиё-Италия” учрашуви ҳақида гапиришингиз ҳам жуда муҳим. Биз буларнинг барчасини жуда қадрлаймиз. Ўзаро муносабатларимизни янада мустаҳкамлаш учун қўшимча имкониятлар борлигига ишонамиз”, – деди Сержо Маттарелла.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Қозоғистонга расмий ташриф билан келган Италия Президенти Сержо Маттареллани кутиб олди.